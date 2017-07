Anthony Hopkins : Égérie élégante et charismatique de Brioni

Avant les mannequins enfants de stars, l'industrie de la mode était omnubilée par les stars de cinéma ! La Maison Brioni continue d'illustrer cette fascination par les images de sa nouvelle campagne. Anthony Hopkins en est le personnage principal...

Il y a un début à tout, et à tout âge ! La preuve avec Sir Anthony Hopkins qui, à 79 ans, découvre le rôle d'égérie mode et réalise ses premiers pas sur la fashionsphère. L'acteur britannique prête son mythique visage à Brioni. Il apparaît sur les images de la campagne publicitaire automne-hiver 2017 de l'enseigne romaine, des clichés en noir et blanc du photographe Gregory Harris.

Anthony Hopkins succède à un autre acteur de légende, Samuel L. Jackson, sollicité par Brioni pour sa campagne printemps 2017.