Anthony Martial piégé par son ex : "Elle m'avait dit qu'elle était stérile..."

La guerre opposant Anthony Martial et sa chérie Mélanie Da Cruz à Samantha, l'ex-compagne du footballeur, a repris ! Sur Snapchat, les deux jeunes femme s'écharpent. De son côté, l'attaquant de Manchester United, d'ordinaire silencieux sur le sujet, a pris la parole auprès du blogueur Aqababe et fait des révélations fracassantes...

"Franchement, tu sais même moi je calcule pas parce que Samantha c'est le diable, vraiment elle est mauvaise et fausse à mort", lance-t-il, ajoutant qu'elle "ne veut que du buzz". Afin d'appuyer ses explications, Anthony Martial raconte une affaire peu connue. "Quand je me suis mis avec Samantha, elle m'avait dit qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte, qu'elle était stérile, etc. Donc moi je ne me suis pas protégé (...), j'étais jeune et naïf et elle est tombée enceinte au bout de trois mois même pas donc là j'ai senti la douille mais je me suis dit c'est trop tard", confie-t-il.