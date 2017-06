Anthony Martial – Son ex et Mélanie Da Cruz en guerre : Il brise le silence !

Sur Instagram, le papa de la petite Peyton a partagé une photo de lui accompagné de sa chérie Mélanie Da Cruz en vacances à l'île Maurice. "Cette femme est tellement gentille et attentionnée...", a-t-il lâché. Et de livrer sa vérité sur son ex Samantha : "Mais malheureusement, vous n'avez toujours pas compris que vous vous faites manipuler par une personne qui ne veut que du buzz depuis maintenant un an, qui ne fait rien de sa vie à part parler de nous pour se faire connaître et malgré tout, je n'ai jamais rien dit malgré les insultes, etc. !"

"C'est la mère de ma fille, donc par respect pour ma petite fille, je n'avais jamais pris la parole mais à un moment donné, il faut arrêter et stopper ces mensonges juste pour se faire passer pour la victime", a également précisé Anthony Martial.

Une mise au point qui survient quelques heures après que Samantha, avec qui le footballeur a eu la petite Peyton, a révélé qu'elle irait se "battre" lundi 19 juin au tribunal pour "la garde de [sa] fille". "Tu as poussé le père de ma fille à me traîner en justice alors que je ne lui ai jamais refusé de voir mon bébé", avait lâché la jeune maman à l'encontre de Mélanie Da Cruz.