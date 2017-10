Antoine de Caunes réagit au témoignage de sa fille Emma, victime de Weinstein

Quelques heures après les révélations glaçantes d'Emma de Caunes, qui s'est confiée auprès du New Yorker pour révéler qu'elle faisait partie des nombreuses femmes ayant été sexuellement harcelées par le producteur Harvey Weinstein (les faits se sont déroulés en 2010 à l'hôtel Ritz à Paris), le père de la comédienne a réagi hier après-midi au micro de la radio France Inter.

Indigné et ému, Antoine de Caunes a profité d'une chronique dans son émission culturelle Popopop pour apporter son soutien à sa fille adorée. Évoquant la dure réalité du monde actuel, où "les femmes, et peut-être encore davantage dans le monde du spectacle, sont souvent victimes d'hommes de pouvoir, prédateurs sexuels qui abusent de leur position, et parfois des femmes tout court", l'animateur de 63 ans s'est ensuite félicité de la révolution qui est actuellement en marche. "Il arrive que ces femmes se rebiffent et rendent publics de tels agissements. C'est ce que vient de faire ma fille (...) et d'autres, en dévoilant les turpitudes d'un tout-puissant producteur hollywoodien, ce gros porc puant d'Harvey Weinstein pour bien le nommer", a-t-il ajouté, cinglant.

Antoine de Caunes a poursuivi son message en saluant le courage de toutes celles qui ont élevé publiquement la voix pour témoigner contre leur bourreau. "J'espère que l'exemple de cet aréopage de comédiennes aidera à libérer la parole d'autres victimes plus anonymes. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, (...) je suis fier d'avoir une fille comme elle", a-t-il tendrement conclu.