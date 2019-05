Arnaud Montebourg : Fou amoureux d'Amina, de treize ans sa cadette

Il y a bien des façons de rencontrer l'amour. Pour Arnaud Montebourg et Amina Walter, ce n'était pas très traditionnel. Il y a deux ans, alors qu'elle sortait du travail, cette jolie brune de 44 ans aperçoit l'ancien ministre du Redressement productif dans les rues de Paris. Elle lui demande alors un selfie. "C'était pour ma mère. Elle est à gauche, ses idoles s'appellent François Mitterand, Arlette Laguiller, Manuel Valls ou encore... Arnaud Montebourg", se justifie-t-elle dans Gala. L'ancien homme politique accepte, tout en lui demandant de lui envoyer l'image par SMS, "histoire de garder contact", précisent nos confrères.

Après plusieurs rendez-vous et des mois d'amour, Arnaud Montebourg (57 ans) et Amina se sont installés sous le même toit depuis décembre 2018. À eux deux, ils ont cinq enfants de tous âges. Cette dirigeante de la compagnie d'assurances LeLynx.fr a un fils, Chems (16 ans) et une fille, Eva (6 ans), nés d'une première union. La vie amoureuse du ministre de François Hollande a été plus mouvementée, avec notamment des idylles avec Elsa Zylberstein, Audrey Pulvar ou encore Aurélie Filippetti. Avec cette dernière, il a eu Jeanne (3 ans) et avec sa première épouse, Hortense de Labriffe, il a eu Paul (18 ans) et Adèle (16 ans). Un passif loin d'effrayer Amina : "Arnaud a fait ses rencontres amoureuses, il a eu son parcours d'homme."

Avant tout un hyperactif

Après deux ans d'amour, un énième enfant est-il dans leurs projets ? "Nous avons assez d'enfants, et ils s'entendent tous très bien, indique la jolie brune. De plus, nous les avons en alternance une semaine sur deux, ce qui laisse du temps pour nous." En effet, le jeune couple se serait entre autres envolé à Cuba, en Toscane et en Amérique du Sud.

Pas de nuage à l'horizon pour Amina Walter et Arnaud Montebourg, éperdument amoureux malgré leur différence d'âge de treize ans. "Pour l'instant, cette différence d'âge ne me dérange pas. Il me semble beaucoup plus jeune que d'autres hommes moins âgés que lui. C'est avant tout un hyperactif, un éternel optimiste", indique la mère de famille. Bien qu'elle ne partage pas vraiment ses idéaux politiques, Amina a été charmée par sa façon "d'habiter poétiquement le monde".