Ash Stymest : Le petit ami de Lily-Rose Depp défile aussi pour Chanel

L'industrie de la mode n'a d'yeux que pour les mannequins enfants de stars ! Cette popularité profite également aux couples de ces derniers. Lily-Rose Depp et son petit ami Ash Stymest en sont la parfaite illustration...

Comme les futurs parents Lucky Blue Smith et Stormi Bree, Lily-Rose et Ash prétendent au titre de couple le plus influent de la modosphère ! À l'image des deux mannequins du dernier défilé Dolce & Gabbana à Milan, ils ont conforté leur statut de it-couple à la Fashion Week de Paris, lors du défilé Chanel. Ash Stymest a participé à la présentation de la collection prêt-à-porter automne-hiver 2017 de la maison française. Sa chérie qui soufflera ses 18 bougies le 27 mai, venue avec sa mère Vanessa Paradis et assise entre le rappeur Skepta et Cara Delevingne, l'a chaleureusement applaudi.

Ash Stymest n'est un novice en matière de mode. Le mannequin britannique de 24 ans possède un joli portfolio recensant ses faits d'armes. Il a notamment figuré sur plusieurs campagnes publicitaires pour Eleven Paris et d'autres marques, ainsi que dans les pages de nombreux magazines. Ash a également défilé pour Chanel et sa collection Métiers d'Art Paris Cosmopolite, dévoilée en décembre dernier au Ritz, à Paris. Lily-Rose Depp et Vanessa Paradis étaient, là encore, présentes.

Ash Stymest a également ajouté à son CV la mention d'acteur. Le 7 décembre 2016, sort en salles le film Sex Doll écrit et réalisé par Sylvie Verheyde. Le jeune homme tient le rôle d'un jeune homme modeste, amoureux d'une escort girl jouée par Hafsia Herzi.