Ashton Kutcher sauve des enfants... mais pas ses cheveux

Actuellement à l'affiche de la série télé The Ranch et attendu au cinéma dans le nouveau film de James Franco (The Long Home) avec Josh Hartnett, Ashton Kutcher est de retour sur les écrans. Invité sur le plateau de Conan O'Brien le 4 juin 2018, l'acteur de 40 ans a fait quelques confidences sur un sujet amusant : la perte de ses cheveux.

Le chéri de Mila Kunis, papa de deux adorables enfants (Wyatt et Dimitri), a révélé qu'il perdait doucement mais sûrement ses cheveux et que cela avait commencé dès l'âge de 25 ans. "Quand j'avais genre 25 ans, j'ai noté que ça commençait à tomber. Je suis allé chez un médecin spécialisé dans le cheveu et il m'a prescrit un traitement appelé Avodart. Le corps produit naturellement de la testostérone. Le corollaire de la testostérone, c'est que les follicules s'affaiblissent et finissent par tomber, donc vous prenez ce truc et ça fait disparaître le problème comme par magie", explique-t-il.

Mais Ashton a fini par lâcher l'affaire. "J'ai arrêté de prendre ce truc il y a trois ans, et depuis, j'expérimente la perte de cheveux. Ça commence à partir, avoue-t-il. Je suis un type du genre à porter une casquette de base-ball, donc je pense que c'est bon." Ainsi soit-il.

Si Ashton Kutcher n'a pas le désir de sauver ses cheveux, il est en revanche toujours autant dévoué à une cause qui lui est chère : sauver des enfants du trafic d'êtres humains. Grâce à l'association Thorn (une organisation à but non lucratif luttant contre l'esclavage et l'exploitation sexuelle des enfants) qu'il a cofondée, "les forces de l'ordre et les enquêteurs ont pu identifier 5 791 victimes de trafic sexuel d'enfants et sauver 103 enfants en situations d'abus". Et ça, ça n'a pas de prix.