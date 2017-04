Attentat des Champs-Elysées : Julianna Margulies présente "derrière les tirs"

Jeudi 20 avril, Julianna Margulies se trouvait sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Elysées à Paris, théâtre d'une fusillade aux alentours de 21h. Tout comme l'animateur télé et radio et chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste Julien Courbet et la it-girl Caroline Receveur, l'actrice américaine de 50 ans a vécu avec effroi cet attentat qui a coûté la vie à un policier avant que l'assaillant soit abattu. "J'y étais, juste derrière les tirs, dans une voiture quand soudain tout a été bouclé et nous avons simplement attendu", témoigne à l'AFP la comédienne, de passage à Paris pour le festival Séries Mania.

Malgré cette triste actualité, la star des séries The Good Wife et Urgences ne veut pas laisser le pessimisme s'installer : "Ainsi va le monde de nos jours et nous ne devons pas baisser les bras, sinon ce sont les terroristes qui gagnent. Les groupes terroristes ne mesurent pas notre capacité de résilience."

Amoureuse de Paris, Julianna Margulies n'a pas l'intention de prendre ses distances avec la capitale française, bien au contraire. La comédienne n'a que des mots positifs à l'égard de la ville : "J'adore Paris, il n'y a pas de ville pareille à Paris. C'est merveilleux de me retrouver ici en avril. Et je veux continuer à vivre ma vie."

La star apporte une dimension politique en évoquant la récente élection de Donald Trump au poste de président des Etats-Unis et la présidentielle française dont le premier tour se déroule dimanche 23 avril. "Je suis inquiète de la direction que prennent pas seulement les Etats-Unis mais le monde. L'époque est effroyable avec (Donald) Trump, le Brexit et (Marine) Le Pen mais je pense que c'est un signal d'alarme pour les citoyens afin qu'ils s'impliquent davantage dans leur propres quartiers", commente la star.

Une série sur la guerre du Vietnam

Actrice à succès, Julianna Margulies produira prochainement une nouvelle série, comme elle l'a révélé à l'AFP lors de sa participation au festival Séries Mania. Basé sur War Torn, un recueil de récits écrits par dix femmes, reporters de guerre au Vietnam, ce nouveau projet permet à la star de tourner définitivement la page The Good Wife. "C'était bon de laisser le personnage d'Alicia Florrick me quitter", signale-t-elle après sept années à tenir ce rôle. Pourtant le personnage de cette épouse de politicien, effacée et trahie, qui recommence sa vie à zéro dans un gros cabinet juridique, lui a "beaucoup appris". "Alicia contrôle ses émotions quand moi, actrice, juive, je suis son exact opposée, grande gueule, émotionnelle", confie-t-elle.

L'agenda de Julianna Margulies est bien rempli puisqu'elle commencera à tourner en juillet dans un long métrage dans lequel elle interprétera le rôle d'une Syrienne juive de Brooklyn. "C'est l'histoire d'une femme au foyer qui se bat contre un cancer du sein et qui, dans la dernière phase de son traitement, considère sa vie sous un nouveau jour et refuse d'être à nouveau l'épouse complaisante", raconte-t-elle, ne fermant pas pour autant la porte à un retour dans une série.