Aurélie Van Daelen, Aymeric, Benoît : Leur salaire pour le Mad Mag dévoilé !

Une page se tourne pour Aurélie Van Daelen. L'ancienne candidate de Secret Story a pris la lourde décision de quitter le Mad Mag (NRJ12), une émission dans laquelle elle officiait depuis cinq ans. La raison ? La jeune femme n'en pouvait plus d'être laissée pour compte par les producteurs comme elle l'a confié à nos confrères de Télé Loisirs et rappelé lors d'un entretien avec Public.

"En cinq ans, on ne m'a jamais donné l'occasion d'évoluer. Ce n'est pas faute d'avoir demandé plusieurs fois à tenir une chronique. J'ai fini par me sentir frustrée car il y a clairement du favoritisme. Les petits nouveaux ont droit à tout, pas moi", a confié la compagne d'Émilien Barbry. Et de préciser que "la star montante, c'est Aymeric Bonnery" : "Très sincèrement, même s'il n'est pas mon meilleur pote et qu'on s'est parfois disputés en coulisses, je suis contente pour lui car il est très bon."

L'ancien compagnon de Leila Ben Khalifa est donc l'un des mieux payés si l'on en croit les déclaration d'Aurélie Van Daelen, mais ce n'est pas tout : "Aymeric et Benoît sont payés 350 euros par jour, moi et d'autres, 260 euros. Je gagnais 2700 euros par mois."

Un salaire dont elle devra désormais se passer. Mais la jeune femme ne manque pas de projets pour autant. Comme la jolie Belge l'avait confié à Purepeople récemment, elle a ouvert son blog et sa chaîne YouTube afin de conseiller les jeunes mamans en quête d'informations : "On y retrouve tout ce qui englobe la beauté, la mode, mes astuces ou mes coups de coeur (...). Je vais aussi parler de sujets un peu plus sérieux comme les maladies enfantines, toutes les choses que je vis au quotidien. Avoir mon blog et ma chaîne YouTube est vraiment un moyen pour moi de me montrer sans filtre, de montrer qui je suis."