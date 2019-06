Ayem Nour moins présente dans les médias : "Mon fils me réclame de plus en plus"

Tous les fans d'Ayem Nour le savent, celle qui a récemment sorti sa marque de cosmétiques Joli secret endosse depuis plusieurs mois le rôle d'ambassadrice pour Anaca3, enseigne spécialisée dans les produits minceur. Pour autant, faire très attention à sa ligne n'implique pas forcément d'abandonner les petits plaisirs occasionnels. Hors de question de se priver, nous a-t-elle assuré le 10 juin 2019, lors de l'ouverture d'un restaurant TacoShake près des Champs-Élysées, à Paris. "J'adore le fast food (...). Même en faisant attention, ça m'arrive de craquer", nous a confié l'ancienne animatrice de NRJ12 qui a perdu 25 kilos depuis la naissance de son fils Ayvin il y a tout juste trois ans (né de ses amours avec l'homme d'affaires Vincent Miclet)

Rayonnante dans un ensemble noir associé à un petit top kaki, le maquillage naturel et impeccable, Ayem Nour a accepté de nous dévoiler la raison pour laquelle elle se fait moins présente dans les médias. "Mon fils grandit et me réclame de plus en plus. (...) Quand il était tout bébé, il ne se rendait pas forcément compte de mon absence...", nous a-t-elle expliqué.

Devenue un personnage incontournable du PAF depuis sa participation à Secret Story 5 en 2011, la jeune femme de 30 ans a d'autres projets et veut se lancer d'autres défis. Elle a récemment suivi un stage d'acteurs Coach me if you can élaboré par la comédienne et humoriste Nawell Madani, avec l'ambition de se lancer dans le cinéma. "C'est un milieu beaucoup plus fermé, qui demande plus de persévérance que celui de la télé-réalité", a-t-elle avoué, sans dénigrer pour autant cet univers qui lui a permis de se faire un nom.

L'intégralité de l'interview d'Ayem Nour est à découvrir dans notre player.

