Ayem Nour : Tendres retrouvailles avec son fils Ayvin qui a bien grandi !

Début janvier, Ayem Nour était absente de la présentation du Mad Mag (NRJ12), désormais déprogrammé. Et pour cause, la jolie brune s'était envolée pour Los Angeles le temps de quelques semaines. Depuis, elle a quitté le sol américain pour retrouver son adorable petit Ayvin (1 an et demi).

Sur Snapchat, la jeune maman a partagé des images de ses retrouvailles avec son fils, fruit de ses amours avec l'homme d'affaires Vincent Miclet. Ayem Nour a ainsi dévoilé une photo de ses pieds à côtés de ceux d'Ayvin.

Par la suite le duo mère-fils a passé l'après-midi à s'amuser. De dos dans une voiture de police miniature, le garçonnet a profité d'un instant avec sa maman. Vêtu d'une doudoune, Ayvin affiche une chevelure châtain... et un petit chignon ! Le petit trésor de l'animatrice a bien grandi.

Visiblement très heureuse de revoir son petit Ayvin, Ayem Nour a par la suite publié une photo du pied de son bébé dans sa main à elle ainsi qu'un second cliché sur lequel son fils est endormi dans son lit. De tendres retrouvailles pour cette mère célibataire, séparée de Vincent Miclet depuis plusieurs mois.