Badbone : Le jeune prodige français qui s'impose aux États-Unis

De Paris à Los Angeles, il n'y a qu'un pas qu'il s'est donc permis de franchir, déterminé à atteindre ses rêves les plus fous. S'il écrit pour lui (son album Superwise, sorti cette année, est disponible sur les plateformes musicales dont Apple Music et Spotify), le jeune homme multiplie les casquettes et refuse d'être réduit à un seul genre de musique, mélangeant beaucoup d'influences et de sons différents comme le funk et même le rap.

Compositeur et interprète, il est également producteur et se plaît à écrire pour les autres. Depuis qu'il est aux États-Unis, il a ainsi composé pour RUN DMC, Chino XL, Diamond D, Fishbone et Mac Mall. En France, il collabore depuis quelque temps avec MC Jean Gab'1 dont il réalise la totalité de son nouvel album. Le premier titre extrait de cet opus à venir, Catch My Breath, est d'ores et déjà disponible.

Badbone se produira quant à lui sur la scène du Réservoir à Paris le 26 septembre prochain au côté de plusieurs autres artistes, dont DJ Cut Killer.