Baptiste Lecaplain comblé : "Je vais être à nouveau papa"

À 32 ans, Baptiste Lecaplain s'apprête à fêter un nouvel heureux événement. L'humoriste français va en effet à nouveau devenir papa, comme il le révèle furtivement dans une interview accordée à TélécâbleSat. "Je vais être à nouveau papa et j'aimerais bien parler du décalage entre la façon dont nos parents nous ont élevés et nos méthodes à nous", confie-t-il après avoir confirmé que son prochain spectacle, prévu pour 2019, aurait pour thème central la paternité.

Une suite logique pour celui qui avait déjà évoqué à maintes reprises son enfance parfois difficile, sa timidité ou encore la relation si particulière avec sa mère. Pourrons-nous enfin en savoir plus sur la mère de ce futur bébé ? Très secret, Baptiste Lecaplain, papa d'une petite Thelma qui fêtera ses 4 ans ce mois-ci, n'a jamais rien révélé à propos de l'identité de la maman.

"Les journées sont plus longues. Quand je me lève à 7h pour m'occuper d'elle, j'ai l'impression de faire un millier de choses. En fait, je suis un peu comme ces mecs qui critiquent Apple et les iPhone et qui trouvent ça génial quand ils en ont un. Ma fille, c'est un iPhone 8, avec plein de super options," confiait-il avec humour au Journal des femmes quelques mois après la naissance de sa fille.

"La paternité m'a apaisé. Le fait d'être parent remet la vie à plat. Vous avez en face de vous un bébé de 8 mois qui a faim, qui a soif, qui aura besoin d'aller à l'école. Avec un enfant, vous gardez les pieds sur terre, et, dans ce métier, c'est très important", avait-il également déclaré dans les colonnes de Madame Figaro, en avril 2014.