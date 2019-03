Baptiste (Top Chef 2019) blessé: 8 points de suture et un bout de doigt en moins

Alexia s'est blessée lors du dernier épisode de Top Chef saison 10 diffusé mercredi 13 mars 2019 sur M6. Mais la jeune femme n'est pas la seule à avoir eu un petit accident en cuisine. En effet, avant elle, Baptiste s'est lui aussi coupé ! Il raconte tout à nos confrères de TV Magazine.

Interrogé sur la blessure d'Alexia, Baptiste a indiqué ne pas y avoir "prêté attention" au début, continuant son épreuve. "Une coupure dans le métier, c'est courant", lance-t-il. D'ailleurs, lors des phases de casting, il s'est lui-même coupé, et "plus gravement" que sa camarade. "J'ai eu huit points de suture et perdu le bout de mon petit doigt, confie-t-il. Malgré ça, j'ai réussi à finir les deux épreuves de 45 minutes."

Baptiste indique toutefois qu'Alexia "n'a pas vécu son accident de la même façon". "Elle avait sans doute la pression, il restait 15 ou 20 minutes d'épreuve", poursuit-il. D'ailleurs, auprès de nos confrères de Télé Loisirs, Baptiste a raconté que la dernière chance avait annulée et qu'Alexia et lui avaient dû tout recommencer le lendemain, à la demande de la production.

Pour rappel, Baptiste a été éliminé lors de cet épisode. Le candidat qui évoluait au sein de la brigade de Jean-François Piège avait proposé en dernière chance un dessert composé d'une mousse avocat-vanille, d'une mousse avocat-pistache-basilic, d'une pâte sablée et d'agrumes. Une assiette qui n'avait pas fait le poids face à la préparation d'Alexia, jugée plus légère.

Rendez-vous mercredi 20 mars dès 21h sur M6 afin de suivre le nouvel épisode de Top Chef saison 10 !