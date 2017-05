Barack Obama : Avant Michelle, une femme a refusé de l'épouser deux fois !

A les voir aussi heureux ensemble, on pourrait presque croire que Barack et Michelle Obama n'ont jamais eu d'autres amours, et pourtant. Si l'ancien président des Etats-Unis et l'ex-First Lady incarnent le couple parfait, leur belle love story a bien failli ne jamais exister.

Dans un nouveau livre consacré au prédécesseur de Donald Trump qui sort en ce début du mois de mai, ouvrage intitulé Rising Star: The Making of Barack Obama et signé David Garrow, de nouvelles révélations ressortent du passé. On y apprend ainsi que Barack Obama aurait demandé la main de l'une de ses conquêtes, laquelle l'aurait éconduit non pas une, mais deux fois.

Sheila Miyoshi Jager, l'ex-compagne supposée en question, évoque leur rencontre au milieu des années 80, alors qu'ils n'étaient encore que des étudiants. C'est pourtant à cette époque que Barack Obama se serait jeté une première fois à l'eau en 1986, sans succès. Parce que ses parents étaient opposés à l'idée d'un mariage en raison de leur trop jeune âge, Sheila Miyoshi Jager aurait refusé la demande, ce qui n'aurait pas signifié pour autant la fin du couple. Toujours ensemble, les deux étudiants auraient poursuivi leur relation de nouveau marquée par une demande en mariage malgré l'essoufflement de leur amour. Tiraillé entre ses ambitions politiques déjà très prononcées et son couple, Barack Obama aurait tenté le tout pour le tout avant de partir à Harvard en 1988 pour suivre des études de droit. Sauf que Sheila se trouvait elle aussi sur le départ, en route pour un voyage à Séoul, et lui aurait à nouveau répondu non.

Quelques mois plus tard, Barack Obama rencontra sa future femme, la mère de ses deux filles Malia et Sasha, à Harvard. A en croire David Garrow, la naissance de cette nouvelle histoire d'amour, marquée cette fois-ci par un mariage en 1992, n'aurait pas empêché l'ancien président des Etats Unis de continuer à voir son ex.

