Basile Boli (DALS 9) bouleversant, il fait pleurer tout le plateau !

Basile Boli a créé l'émotion samedi 13 octobre 2018 dans Danse avec les stars 9 (TF1). A l'occasion du prime spécial amour, l'ancien footballeur de l'Olympique de Marseille s'est dévoilé sur la piste de danse pour son neveu Thomas, amputé de la jambe.

"Il avait 12 ans, il jouait avec les enfants de son âge, il a eu une petite plaie vraiment bénigne, il a été faire des examens et on a découvert que c'était un cancer des os et il s'est fait amputer", raconte Basile à sa partenaire Katrina Patchett, laquelle préparera une chorégraphie sous le signe de la douceur et de la délicatesse sur le titre I believe i can fly, de R Kelly.

Lors de leur passage, le temps s'est suspendu. Le binôme a bouleversé le public et tout le monde sur le plateau. Karine Ferri, Shy'm, Lio et même les redoutables juges Chris Marquès et Jean-Marc Généreux n'ont pas su retenir leur émotion à l'image de Basile Boli qui a fondu en larmes dans les bras de son neveu Thomas, venu le soutenir.

Salué pour cet immense moment et pour ses remarquables progrès, l'ancien champion d'Europe a toutefois été décrié pour son manque de technique encore trop flagrant. Ainsi, c'est un total de 25 points qu'il a récolté l'emmenant malheureusement au Face à Face avec son ami Vincent Moscato. A cette issue, c'est finalement le rugbyman et Candice Pascal qui ont été éliminés de la compétition.