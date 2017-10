Bastien et Mathilde (Koh-Lanta) séparés: Il révèle la vraie raison de la rupture

Après le tournage de Koh-Lanta Cambodge (TF1), Mathilde et Bastien s'étaient rapprochés jusqu'à se mettre en couple. La belle avait même quitté Angers pour s'installer à Marseille avec l'aventurier. Mais leur histoire d'amour n'a finalement pas fonctionné. Le 17 octobre 2017, les tourtereaux annonçaient sur Instagram leur rupture. Jeudi 26 octobre 2017, soit environ dix jours plus tard, Bastien revient sur cette séparation sur le plateau du Mad Mag de NRJ12.

Pour rappel, la jolie brunette indiquait que leur couple "n'a tout simplement pas résisté à la tentation de la télé-réalité". "Un dilemme s'est posé et un choix a été fait. Et l'amour n'a pas triomphé", écrivait-elle également. De son côté, le beau brun aux yeux bleus l'assure, "non ce n'est pas la télé-réalité le problème".

Je veux profiter de ma vie

"C'est juste que quand j'ai eu toutes ces propositions-là, on en est venu à se poser, à se parler d'avenir. Moi, à mon âge, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec un boulot fixe, surtout avec les opportunités qu'on a aujourd'hui", explique-t-il. Et, à l'inverse, Mathilde, qui est "une fille respectable au possible", "veut son boulot, être casée très rapidement, [avoir] une vie droite très rapidement". "Aujourd'hui, je ne peux pas lui donner cette chose-là", poursuit Bastien.

Celui qui a été contraint de quitter le tournage de Koh-Lanta Cambodge au bout de 18 jours à cause d'une blessure au genou explique vouloir "profiter de [lui] et de [sa] vie". D'ailleurs, il confie être en contact avec La Grosse Équipe, notamment pour une possible participation aux Anges de la télé-réalité ou à Friends Trip.

