Bella Hadid : Canon en body noir, elle dévoile une nouvelle tête

En 2016, Bella Hadid a remporté à deux reprises le titre de mannequin de l'année ! La jeune femme souhaite le conserver. Elle affiche ses ambitions avec sensualité, photo sexy à l'appui...

Ce lundi 13 mars, les plus de 11 millions d'abonnés de Bella Hadid sur Instagram ont reçu un cadeau ! Le top model de 20 ans y a publié un selfie pris au cours d'un shooting. Une Bella coiffée de cheveux noirs et bouclés y apparaît, vêtue d'un body et chaussée de bottes noires.

En légende, madame Hadid écrit "still goin" ("je continue" en français), suivi d'un coeur noir. Le signe de sa détermination à poursuivre sa folle ascension dans l'industrie de la mode et au sein de la profession de mannequin.