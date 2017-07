Ben Affleck : En pleine tempête, il réplique fermement

Ben Affleck est-il dans la tourmente ? Après avoir lâché la réalisation du long métrage centré sur son personnage de Batman, l'acteur et metteur en scène serait sur le départ tout court. Exit la Justice League et DC Comics, à en croire The Hollywood Reporter. Le très bien informé magazine américain avait jeté un pavé dans la mare en fin de semaine dernière, expliquant que Warner profiterait du Comic-Con et de son panel pour le film Justice League pour annoncer le remplacement progressif de Ben Affleck...

Le réalisateur d'Argo et interprète du Chevalier Noir serait donc sur un siège éjectable. En cause, ses prises de position contre Zack Snyder (à qui on doit Man of Steel, Batman vs Superman et Justice League), l'échec critique de Live By Night (le dernier film réalisé et joué par Ben) et les problèmes d'alcool que l'acteur avait promis d'éradiquer avec une nouvelle cure de désintox.

À San Diego ce week-end, la tempête promise n'a pas eu lieu. C'est un Ben Affleck tout sourire qui s'est affiché aux côtés d'Ezra Miller, Gal Gadot, Ray Fisher et Jason Momoa, ses partenaires de Justice League (en salles le 15 novembre 2017), dont une nouvelle bande-annonce – disponible ci-dessous – a été dévoilée. Quant à la rumeur, l'intéressé a mis les points sur les i. "Que les choses soient claires : Batman est le plus grand putain de rôle du monde. Je suis ravi de l'incarner", a clamé l'ex de Jennifer Garner lors du panel. C'est clair, net et précis.