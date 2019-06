Benjamin Castaldi bientôt réopéré après son accident de moto

Benjamin Castaldi ne s'est pas remis à 100% de son accident de la route survenu le 6 décembre dernier alors qu'il circulait à moto.

Ce 4 juin 2019, dans Touche pas à mon poste (C8), l'animateur et chroniqueur de 49 ans a été invité par Cyril Hanouna a en dire plus sur son état de santé. "Benjamin, vous avez des nouvelles de votre jambe et elles ne sont pas bonnes. Je le dis parce que ça m'a fait énormément de peine mais apparemment, vous allez devoir vous faire réopérer", a lâché "Baba" à l'antenne. C'est alors que Benjamin Castaldi a commenté, tandis que les autres chroniqueurs manifestaient leur empathie : "Oh mais ça va... C'est bon, Cyril ! Ça va, ça va, ne vous inquiétez pas." "Vous avez une plaque qui est partie, c'est ça ?", a alors surenchéri Kelly Vedovelli.

Une question concrète qui appelait une réponse concrète. "J'ai une plaque qui a un peu bougé", a-t-il indiqué avant de pointer Cyril Hanouna du doigt : "Quand on chahute, y a un coup qui part, bon bah voilà... Ma plaque a bougé. Elle sort du genou. J'ai pas trop mal, ça passe."

Pour rappel, Benjamin Castaldi avait été hospitalisé en urgence à la suite de son accident et avait subi une grosse opération. "J'ai une double fracture du talon ouverte. C'est une fracture du plateau tibial et de l'orteil", confiait-il le 6 décembre 2018, sur son lit d'hôpital, en précisant qu'il aurait une opération qui durerait quatre, cinq heures. Une fois passé sur le billard, il avait rassuré ses fans, trois jours plus tard, en expliquant que tout s'était bien passé. Et d'ajouter : "Le bilan : j'ai la jambe dans le plâtre, il y a des vis et des plaques. C'est de la mécanique comme dirait l'autre. C'est un peu long à se réparer, mais ça va se réparer. J'espère vous retrouver très vite et je vous embrasse tous très fort."

