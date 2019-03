Benjamin Castaldi fier de ses trois fils : "Ils sont trop magnifiques !"

Ce 28 mars 2019, Benjamin Castaldi a fêté ses 49 ans.

À cette occasion, l'animateur télé et chroniqueur de Touche pas à mon poste sur C8 a rassemblé autour de lui ses fils Julien (22 ans), Simon (bientôt 19 ans) et Enzo (15 ans), à l'heure du déjeuner, au restaurant japonais Kinugawa Matignon à Paris. Une réunion familiale au sommet qui a suffi à combler le père de famille toujours très heureux auprès de da femme Aurore Aleman, elle aussi présente.

Sur Instagram, Benjamin Castaldi a d'ailleurs souhaité communiquer son bonheur en publiant une photo de ses trois grands garçons ce même 28 mars. "Pour mes 49 ans... mes trois beautés... et ils sont trop magnifiques !!!", a-t-il commenté en légende du cliché complice en noir et blanc. Une photo qui a naturellement généré des milliers de like en l'espace de quelques heures !

On le sait, Benjamin Castaldi est très famille. On s'en est une nouvelle fois rendu compte il y a quelques jours quand le chroniqueur de C8 a fait part de sa colère après les propos de Line Renaud sur sa grand-mère Simone Signoret. Apprenant que l'ancienne meneuse de revue avait dit que son iconique grand-mère "trempait ses croissants dans le pastis dès 10h du matin", il avait indiqué sur Instagram : "Je découvre ce matin que Line Renaud, pour qui j'ai au demeurant beaucoup de respect, dit des horreurs sur ma grand-mère et je commence à être sérieusement lassé par toutes ces personnes qui attaquent ceux qui ne sont plus là. Et principalement quand ce sont des artistes qui ne sont pas à l'origine de génocides et qui ont plutôt fait en sorte dans leur vie que le monde aille mieux, qui ont consacré du temps pour les autres, qui ont offert du bonheur et à défaut de bonheur ont proposé un talent qui a été parfois et souvent partagé et apprécié."

Son coup de gueule lui a valu des excuses de Line Renaud...

Un coup de gueule que nous vous proposons de découvrir ci-dessous :