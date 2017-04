Benjamin Castaldi, ses propos vulgaires sur Agathe Auproux : "Elle pue le cul"

Tous les mercredis, dans Touche pas à mon poste sur C8, la séquence des 4/3 de Jean-Luc Lemoine régale les téléspectateurs. Son principe est simple : dévoiler les moments drôles et gênants qui n'ont pas été diffusés à l'antenne. Et mercredi 5 avril, une séquence a beaucoup fait réagir.

Jeudi 30 mars lors du prime TPMP ! La Grande Rassrah, Jean-Pierre Castaldi et Benjamin Castaldi étaient réunis sur le plateau, le fils ayant piégé le père lors d'une incroyable caméra cachée. Pendant qu'une vidéo était diffusée à l'antenne, le père a été visiblement subjuguée par la beauté d'Agathe Auproux, présente sur le plateau et très sexy avec son top qui laissait voir son soutien-gorge. "C'est qui la brune, là-bas ?", a donc demandé l'homme de 72 ans à son fiston. Et ce dernier de répondre, au lieu de décliner l'identité de sa collègue : "Elle, elle pue le cul, elle pue le cul, oui", avant de préciser tout de même qu'il s'agissait d'une chroniqueuse de l'émission. Des mots crus accompagnés de regards complices entre les deux hommes qui en disaient longs.

Si cette séquence a beaucoup fait rire en plateau et "gêné" Cyril Hanouna, le plus mal à l'aise était sans conteste Benjamin Castaldi. Le chroniqueur qui s'est marié il y a peu avec sa belle Aurore ne s'attendait certainement pas à ce que cet échange privé soit diffusé en direct.

Quant à Aurore ? Elle n'était pas présente sur le plateau. Heureusement d'ailleurs !