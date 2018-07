Benjamin Castaldi, un père absent : "Je me rattrape aujourd'hui !"

Benjamin Castaldi est une figure emblématique du PAF. Depuis plus de vingt ans, le fils de Jean-Pierre Castaldi s'est imposé en tant qu'animateur incontournable grâce à des émissions à succès comme Loft Story sur M6, puis Secret Story pendant huit ans sur TF1. Mais s'il a réussi à se construire une carrière, c'est au dépend de sa vie de famille.

En effet, Benji a connu de nombreux rebondissements dans sa vie sentimentale. Divorcé trois fois, il est aussi le père de trois enfants. Les aînés, Julien (21 ans) et Simon (18 ans), nés de ses amours avec Valérie Sapienza, et le petit dernier Enzo, le fils qu'il a eu avec Flavie Flament. Désormais marié à Aurore Aleman depuis août 2017, Benjamin Castaldi vit également avec les deux filles de sa belle, Jade (17 ans) et Louise (13 ans).

Lors d'un long entretien pour Gala, le présentateur a accepté d'ouvrir les portes de chez lui et se confie sur sa joie d'avoir retrouvé une stabilité familiale après avoir avoué sa longue absence auprès de ses enfants. "Pour être honnête, je n'ai pas été un père exemplaire pour mes garçons, loin de là. Les deux grands, pendant longtemps, je ne les avais qu'un week-end sur deux. Et encore quand mon boulot me le permettait... (...) Je m'étais éloigné d'eux et ça me rendait malheureux. Je me rattrape aujourd'hui !", peut-on lire dans les colonnes du magazine.

Cette sérénité retrouvée, Benjamin Castaldi le sait, il la doit au nouvel amour de sa vie : Aurore. "Je dois ma renaissance à Aurore. Elle m'a hébergé, soutenu, encouragé, avec patience et énormément d'amour", déclare-t-il amoureusement avant que sa femme ne complète : "La famille, c'est sacré ! Au début de notre relation, j'ai tout de suite exprimé mon désir de former une famille, avec ses enfants et les miens. Je voulais qu'on vive tous ensemble et que ça 'matche" le plus rapidement possible."