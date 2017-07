Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius : Un couple glamour prêt à faire la fête

C'est dans le cadre magnifique du musée des arts forains que la maison Chaumet a dévoilé sa nouvelle collection de Haute Joaillerie. Un événement auquel de nombreuses personnalités ont participé, parées de leurs plus beaux atours le 2 juillet à Paris.

Bien évidemment, plusieurs figures du cinéma ont répondu à l'appel de la prestigieuse compagnie puisqu'elle collabore avec l'Académie des César pour les César et notamment la fameuse et incontournable soirée des Révélations.

Jean-Marc Mansvelt, directeur général de Chaumet pouvait ainsi se réjouir du superbe tandem du 7e Art, Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius – qui vont dévoiler en salles Le Redoutable en septembre –, ainsi que les comédiennes Rossy de Palma, Clémence Poésy, Alice Isaaz, Roxane Mesquida, Julia Roy, Hiba Habouk, l'actrice-réalisatrice Valérie Donzelli, l'acteur Andy Gillet, la chanteuse française Lou Lesage et Simon Buret du groupe AaRON. L'univers de la mode était lui représenté par les mannequins et It Girls Raica Oliveira, Jeanne Damas, Camila Coelho, Camille Charrière, Samar Seraqui de Buttafoco, Eleonore Toulin.

Baptisée "Chaumet est une fête", cette collection exprime "le goût parisien pour cette alchimie réunissant l'enchantement d'un instant, le brio des convives, l'âme d'un lieu, les pulsations d'un tempo et l'élégance d'une parure". Un bel hommage à l'esprit festif qu'on retrouve dans l'époque des années folles : un hommage à la magie de ces moments éphémères et intenses, s'inspirant pour ses pièces à la désinvolture britannique, les grands opéras italiens ou encore l'élégance assumée de l'Upper West Side.