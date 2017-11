Bernard Lavilliers marié : Pourquoi il a enfin accepté de poser avec Sophie

Vingt ans que Bernard Lavilliers partage la vie de Sophie dans la plus grande discrétion. La sculptrice, qui préfère l'ombre à la lumière et dit vouloir garder son indépendance professionnelle et financière, a pourtant accepté de poser pour la toute première fois avec son célèbre mari dans les pages du magazine Gala. C'était au début du mois de juin.

De retour dans les bacs depuis le 29 septembre avec l'album 5 minutes au paradis, Bernard Lavilliers revient sur ce portait de couple et les raisons qui l'ont poussé à dévoiler le ravissant visage de celle qu'il a rencontrée à la Martinique et épousée en 2003. "J'ai accepté de donner un coup de main à la carrière de Sophie. C'était sa première expo, je crois en son talent. Plus qu'elle", explique le chanteur populaire de 71 ans dans le nouveau numéro de VSD. À cette époque en effet, Sophie Chevallier-Lavilliers exposait ses sculptures colorées qu'elle appelle des "monstres solaires" à Aigues-Mortes, dans le Gard. Son mari avait improvisé un concert pour le vernissage organisé le 21 mai dernier.

Bernard Lavilliers défend l'indépendance revendiquée de sa femme et toute volonté de profiter de la notoriété de son mari. "Sophie n'est pas 'une femme de'. Elle est issue du même milieu que moi. Des gens simples, qui savent ce que c'est que faire des économies. Je n'aurais pu être avec une bourgeoise. Nous sommes de ceux qui éteignent la lumière et ferment les robinets" assure le chanteur.

Fils d'ouvriers, Bernard Lavilliers a perdu ses deux parents mais continuent d'entretenir la communication avec eux : "Ils sont toujours morts mais je leur parle souvent. Je n'ai pas fini mon deuil."

Conscient du temps qui passe, avec bonheur aux côtés de Sophie, le chanteur qui sera sur la scène de l'Olympia du 24 novembre au 3 décembre prochains sait qu'un jour viendra où il devra faire ses adieux au public. "Je chante parce j'écris, pas le contraire. Je ne veux pas mourir sur scène en chantant On the road again... Si j'ai la voix qui chevrote, si je chante 'je suis malaaaade', fini", garantit l'artiste.

L'intégralité de l'interview de Bernard Lavilliers est à retrouver dans VSD en kiosques le 22 novembre 2017.