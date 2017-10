Bertrand Cantat dans les Inrockuptibles : Vanessa Paradis et Alysson ripostent

Depuis la sortie mercredi des Inrockuptibles et de son interview de Bertrand Cantat, les réactions pleuvent sur les réseaux sociaux. Le site de Closer a repéré, par exemple, le message d'Emmanuelle Devos : "Marie Trintignant est en couverture de mon Instagram. Quel film aurait-elle sorti hier ? Quel spectacle jouerait-Elle ? Où aurais-je pu entendre sa jolie voix et m'émerveiller de sa présence magique ? Autour de quel poète, Jean-Louis et sa fille auraient créé un spectacle ? Pas de #marietrintignant pas de #polémique mais j'ai envie de voir Marie en couverture du prochain Elle par exemple..." Le chanteur Raphael a lui posté la couverture du livre de Samuel Benchetrit et ce conseil pour ses abonnés : "Relire un livre ami, un chef-d'oeuvre et ne pas penser à l'indécence." L'actrice Marina Hands mais aussi des milliers d'utilisateurs d'Instagram ont posté une photo de Marie en réaction au choix éditorial des Inrockuptibles.