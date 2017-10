Bertrand Cantat dans les Inrockuptibles : Mathieu Kassovitz fou de colère

Ce mercredi 11 octobre, le nouveau numéro des Inrockuptibles avec Bertrand Cantat en couverture est en kiosques. Sa couverture a été dévoilée hier soir par la rédaction. Celui qui a été condamné pour le meurtre de Marie Trintignant a accordé une grande interview, en amont de la sortie de son premier album solo. Le choix éditorial des Inrocks fait scandale. Les réactions des uns et des autres s'étalent sur les réseaux sociaux. Celle de Mathieu Kassovitz envers Cantat et le magazine est épidermique.

La secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa a exprimé dans un tweet son indignation : "Et au nom de quoi devons-nous supporter la promo de celui qui a assassiné Marie Trintignant à coups de poing ? Ne rien laisser passer." La journaliste (Europe 1, arte) Nadia Daam s'est montrée pédagogue en expliquant le fond du problème dans une série de tweets : "Oui, il a purgé sa peine. Mais Marie Trintignant, elle, n'a pas ressuscité, ses enfants sont toujours orphelins. Ses parents meurtris à jamais." Les internautes débattent à n'en plus finir comme si Cantat n'avait pas déjà fait la couverture du magazine en 2013 pour la sortie de l'album de son groupe Detroit.

Mathieu Kassovitz, lui, a réagi en ami, laissant exploser sa colère sur les réseaux sociaux avec le ton tranchant qu'on lui connaît : "@lesinrocks vachement rock and roll votre couv. C'est pas le fdp qui a tué la fille de mon ami avec ses poings ? J'adore votre côté #provoc."