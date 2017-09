Beyonce et Jay-Z s'offrent une maison à 26 millions dans les Hamptons !

Beyoncé et son mari Jay-Z viennent de sortir leur carnet de chèques afin de s'offrir une somptueuse propriété dans les Hamptons, ce coin huppé de l'État de New York, bordant l'océan Atlantique. Coût de l'achat ? 26 millions de dollars !

C'est un site spécialisé dans l'immobilier et notamment dans les acquisitions de célébrités, Trulia, qui dévoile cet achat de luxe. Le couple de stars est désormais propriétaire d'une maison centenaire de l'architecte Stanford White, faisant 1 115 m² et comprenant notamment sept chambres à coucher ainsi que sept salles de bain avec du marbre de Vérone ! L'ancien propriétaire avait fait faire des travaux afin d'agrandir le salon, sur trois niveaux, pour avoir une vue dégagée grâce à d'immenses baies vitrées sur le lac Georgica Pond. D'ailleurs, la demeure est posée sur un terrain de plus de 8 000 m² et est située à proximité d'un pré de 7 hectares où la chanteuse pourra se promener avec ses enfants Blue Ivy (5 ans), Sir et Rumi (4 mois).

En achetant cette maison, Beyoncé (36 ans) et Jay-Z (47 ans) sont aussi devenus propriétaires d'une dépendance pour les invités de 170 m², comprenant un salon, une cuisine équipée, deux chambres et une salle de bain. Le couple a jeté son dévolu sur ce coin plein de charme après avoir séjourné à plusieurs reprises dans les Hamptons. Les amoureux sont aussi propriétaires d'une sublime demeure à Los Angeles et de plus petits biens à la Nouvelle-Orléans et New York.

Thomas Montet