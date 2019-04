Beyoncé : Le montant indécent (et gigantesque) de son contrat avec Netflix

Depuis quelques jours maintenant, Beyoncé a débarqué sur Netflix. La plateforme américaine a dévoilé en intégralité son concert au festival Coachella 2018. Le documentaire Homecoming dévoile les dessous de cette performance iconique de l'artiste de 37 ans. On peut également voir l'épouse de Jay-Z passer quelques moments de tendresse avec ses enfants : ses jumeaux Rumi et Sir (1 an et demi) et Blue Ivy (7 ans).

Les fans ont été émerveillés par la diffusion de ce documentaire. Selon les informations du très sérieux Variety, Beyoncé préparerait deux autres collaborations avec Netflix. Deux projets audiovisuels seraient ainsi en cours de production et s'annoncent aussi spectaculaires que Homecoming. Ce premier documentaire a été réalisé et produit par Beyoncé. Le montant de ce premier contrat avec Netflix s'élève à 20 millions de dollars, toujours selon Variety. Nos confrères assurent également que le contrat avec la plateforme américaine s'élève, en tout (pour les trois projets) à 60 millions de dollars, soit 53 millions d'euros. Le contenu de ces deux projets à venir n'est pas encore connu, mais on pourrait penser qu'il s'agirait une fois de plus de documentaires portant sur des performances musicales de Beyoncé.

En ce moment, les affaires sont bonnes pour Beyoncé. À 37 ans, elle s'apprête à relancer sa marque Ivy Park en collaboration avec Adidas (après avoir rompu son contrat avec TopShop, dont le patron était accusé de harcèlement et racisme). "Pour moi, c'est le partenariat d'une vie. Adidas a connu un énorme succès en repoussant les limites sur un plan créatif. Nous partageons une philosophie qui place la créativité, la croissante et la responsabilité social au premier plan. J'ai hâte de relancer et de développer Ivy Park à une échelle réellement mondiale avec un leader établi et dynamique", avait-elle déclaré dans un communiqué.