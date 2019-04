Beyoncé, son régime drastique après avoir accouché : "J'ai faim !"

"Pour atteindre mes objectifs, je me limite à ne plus manger de pain, de glucides, de sucre, de produits laitiers, plus de viande, plus de poisson, plus d'alcool... J'ai faim, raconte Beyoncé dans un extrait vidéo. Ce n'est pas comme avant, quand je pouvais répéter 15 heures d'affilée. J'ai des enfants. J'ai un mari. Je dois prendre soin de mon corps."

Dans un autre extrait filmé 33 jours avant le 14 avril 2018, date de son premier show à Coachella, Beyoncé dévoile sa superbe plastique retrouvée à son mari JAY-Z dans un appel vidéo. "J'ai sacrifié beaucoup, j'ai travaillé dur. Yes ! Je veux le montrer à Jay", déclare "Queen B".

Beyoncé et JAY-Z ont récemment participé aux BRIT Awards, aux GLAAD Media Awards et aux NAACP Image Awards.