Booba et Kaaris : Leur combat va bien avoir lieu, avec une belle mise en scène

Des mois que Booba et Kaaris sont en négociations pour s'affronter à nouveau, mais pas dans un terminal d'aéroport cette fois-ci. En décembre 2018, le duc de Boulogne avait proposé à son rival de se battre "sur un ring en boxe thaï ou boxe anglaise en 10 rounds", une proposition pour laquelle Kaaris s'était, dans la foulée, dit partant. Près de quatre mois plus tard, Élie Yaffa (le vrai nom de Booba) et Okou Armand Gnakouri (le vrai nom de Kaaris) ont fini par tomber d'accord.

La nouvelle a été annoncée le 12 avril 2019 sur Instagram, via une savoureuse mise en scène signée Kaaris. Le rappeur de 39 ans s'est filmé en train de signer le fameux contrat de plusieurs pages tout en mangeant. "J'ai signé !!", a-t-il simplement commenté, précisant que le combat se déroulerait en décembre 2019. Le lieu de celui-ci n'a en revanche pas encore été précisé.