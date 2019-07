Brad Pitt privé de ses enfants : Angelina Jolie fait enfin un effort

Les relations seraient-elles finalement moins tendues entre Brad Pitt et Angelina Jolie ? C'est en tout cas ce que sous-entend une source du Sun ce 14 juillet 2019 puisqu'elle affirme que l'acteur de 55 ans allait enfin pouvoir passer du temps seul avec leurs enfants cet été pendant que son ex-femme travaillera au Nouveau-Mexique.

"Angelina va passer une grande partie de l'été à tourner Those Who Wish Me Dead, donc elle s'est tournée vers Brad et lui a offert la chance de s'occuper des enfants, a rapporté une source du tabloïd. C'est un grand pas pour eux et les enfants, qui n'ont eu que peu de temps avec Brad depuis la séparation. C'est un geste très positif et Brad est ravi. Il a invité ses parents, Jane et William, à rester avec eux dans sa demeure de Los Angeles pour qu'ils puissent passer du temps en famille."

Une bonne nouvelle qui survient quelques semaines après que le même tabloïd a affirmé que l'actrice de 44 ans faisait tout pour ralentir le divorce entamé en septembre 2016. Tandis que des rumeurs avancent qu'elle espère reconquérir son ex-mari, Brad Pitt lui aurait posé un ultimatum pour qu'elle signe les papiers. Depuis près de trois ans, les deux stars s'opposent principalement sur les conditions de garde de leurs six enfants : Maddox (17 ans), Pax (15 ans), Zahara (14 ans), Shiloh (13 ans) et les jumeaux Vivienne et Knox (11 ans).

En attendant d'y voir plus clair du côté de leur vie privée, les deux acteurs se concentrent sur leurs carrières respectives : Angelina Jolie va bientôt retrouver son personnage de Maléfique, ainsi qu'Elle Fanning, dans la suite du long métrage des studios Disney, au cinéma le 16 octobre 2019. Dans un tout autre genre, Brad Pitt donnera la réplique à Leonardo DiCaprio et Margot Robbie dans le très attendu Once Upon a Time in Hollywood, le prochain film de Quentin Tarantino présenté au Festival de Cannes avant sa sortie au cinéma le 14 août 2019.