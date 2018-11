Brad Pitt : Sa dernière tentative désespérée auprès d'Angelina Jolie

Brad Pitt souhaite désespérément mettre un terme à la guerre qui l'oppose à Angelina Jolie. Le 4 décembre prochain, les avocats de l'ex-couple s'affronteront au tribunal pour tenter de résoudre l'épineux dossier de leur divorce. En procédure depuis plus de deux ans, l'acteur de 54 ans et la réalisatrice de 43 ans ne sont toujours pas parvenus à trouver un accord sur la garde de leurs enfants. Depuis le départ, Brad Pitt tient à faire valoir ses droits en obtenant la garde partagée de Pax (14 ans), Zahara (13 ans), Shiloh (12 ans) Knox et Vivienne (10 ans). Maddox (17 ans et déjà prêt à partir étudier à l'étranger) est quant à lui suffisamment grand pour prendre ses propres décisions. Bien décidée à mener la vie dure à son ex, Angelina Jolie refuse de céder et continue d'exiger la garde exclusive.

Selon les informations rapportées le 20 novembre 2018 par Us Weekly, Brad Pitt a lancé un ultime appel à son ancienne compagne pour tenter de régler les choses à l'amiable, en dehors des tribunaux donc. Il espère ainsi la persuader que les audiences à venir (qui devraient durer jusqu'à trois semaines) pourraient causer des "dégâts psychologiques" à leurs enfants et les impacter pour toujours. "Il n'y aura pas de gagnant, peu importe ce que le juge décide", a glissé un témoin.

Si le clan d'Angelina Jolie veut sauver les apparences et assure que les deux parties "travaillent conjointement pour obtenir un accord en dehors du tribunal", un autre informateur assure que la réalité est tout autre. "Angelina Jolie ne veut rien lâcher", a-t-on affirmé. Ça va faire mal...