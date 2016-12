Brad Pitt, Tom Cruise, Johnny Depp : La crise de la cinquantaine à Hollywood

On sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille à Hollywood, et encore moins pour ceux qui atteignent le demi-siècle. Pourtant, il n'en demeure pas moins étonnant de voir que trois des monstres sacrés du cinéma américain, quinquagénaires fringants, ont été au coeur d'un divorce houleux qui a eu des répercussions sur leur image et sur leur carrière. Focus sur les tempêtes médiatiques qu'ont traversées Tom Cruise (54 ans), Johnny Depp (53 ans) et Brad Pitt (52 ans).

Le couple glamour

Leurs couples ont d'abord brillé sur les tapis rouges et fait des envieux. En 2006, Tom Cruise épouse Katie Holmes, la star de Dawson, qui vient de lui donner une petite fille, Suri. De son côté, Johnny Depp tombe en 2012 sous le charme de sa partenaire de Rhum Express, Amber Heard. Quelques mois plus tôt, le Pirate des Caraïbes avait officialisé sa rupture avec Vanessa Paradis, la mère de ses enfants, Lily-Rose et Jack. Discrets dans un premier temps, ils se montrent ensuite très à l'aise sur les tapis rouges et se marient en 2015 dans le cadre idyllique des Bahamas. Enfin, c'est sur le tournage de Mr & Mrs Smith, que Brad Pitt a croisé en 2004 le chemin d'Angelina Jolie. La réalité dépasse la fiction : il divorce de Jennifer Aniston et plonge dans son aventure avec Angie. Peu à peu, cette dernière troque son image de méchante briseuse de couple contre celle de citoyenne du monde. Ensemble, ils ont trois enfants adoptifs et trois enfants biologiques et ils forment les Brangelina.

Le divorce

Juin 2012 : la nouvelle fait l'effet d'une bombe, le héros de Top Gun divorce de l'actrice de Batman Begins. "La priorité de Katie reste sa fille, comme cela l'a toujours été", dira l'avocat de la jolie brune. En effet, moins de deux semaines après cette annonce, un accord est trouvé pour la garde de Suri. C'est Katie Holmes qui l'élévera, son père n'aura qu'un droit de visite. Leur séparation semble se régler incroyablement vite, sans "drama". Johnny Depp et Amber Heard ne resteront pas mariés aussi longtemps puisqu'ils divorcent un an à peine après leurs noces. C'est Amber Heard qui en a pris l'initiative, alors même que son époux est en plein deuil depuis la mort de sa mère. Pour Brad Pitt – dont le couple fait l'objet depuis le début de rumeurs incessantes –, l'annonce de la demande de divorce déposée en septembre 2016 par Angelina Jolie surprend le monde entier : deux ans plus tôt, ils s'étaient mariés au cours d'une cérémonie aussi romantique que familiale, en France dans leur domaine de Miraval.

De sombres affaires

À la suite de son divorce, les liens de Tom Cruise avec la scientologie, représentant emblématique de cette église controversée, se sont retrouvés étalés dans les médias : castings de mariage, influence des principes de la secte sur l'éducation de sa fille... Tandis que sa précédente ex-femme Nicole Kidman sous-entendait que c'est cette "religion" qui avait fait sombrer leur couple, difficile de ne pas faire le lien avec sa relation avec Katie Holmes. De son côté, Johnny Depp est accusé de violences conjugales. Mais la tendance s'inverse très vite puisque Amber Heard, qui se présente comme la victime, fait rapidement figure de manipulatrice grâce aux témoignages des solides alliés d'Edward aux mains d'argent, dont son ex, Vanessa Paradis. Leur contentieux se termine avec un accord et un gros chèque. Brad Pitt est actuellement en guerre avec sa future ex-épouse à propos de la garde de leurs six enfants. En assurant devant la justice qu'il s'était montré violent avec leur fils aîné Maddox, Angelina Jolie a poussé le FBI à ouvrir une enquête. Son futur ex-époux a été blanchi mais cela ne signe pas pour autant la fin de son combat pour obtenir la garde partagée.

Et le cinéma dans tout ça ?

Tom Cruise s'est plongé dans le cinéma dans lequel il a trouvé une échappatoire contre le stress du divorce. En quatre ans, il a tourné dans Edge of Tomorrow, Mission : Impossible – Rogue Nation, Jack Reacher – Never Go Back et La Momie. Quatre blockbusters solides dont il est également producteur (à l'exception de Edge of Tomorrow). Les choses ne sont pas simples pour Johnny Depp, de nouveau roi du palmarès des acteurs les moins rentables à cause de Strictly Criminal et surtout d'Alice de l'autre côté du miroir, petit dernier de la désormais longue liste de ses flops retentissants. Brad Pitt a de son côté dû assurer vaillamment la promotion du film d'aventures Alliés avec Marion Cotillard alors qu'il était en plein dans l'ouragan de son divorce. Très aminci, voire fantomatique, il a toutefois fait de son mieux pour faire bonne figure...