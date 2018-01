Brigitte Lahaie, ses propos chocs sur le viol : Elle réplique et "pardonne"

"Je vous signale que l'on peut jouir lors d'un viol", a déclaré Brigitte Lahaie mercredi 10 janvier sur BFMTV dans l'émission News et Compagnie afin de défendre ses idées (elle est signataire d'une tribune dans Le Monde destinée à défendre la "liberté d'importuner" appartenant aux hommes) face à la féministe Caroline De Haas. Des propos chocs qui ont ulcéré de nombreuses femmes dont Flavie Flament qui s'est emparée de son clavier. Face à la critique, l'ex-animatrice radio a pris la parole.

"Depuis tant d'années, j'aide les femmes à aimer leur corps, à se sentir des êtres libres de jouir ou de ne pas jouir. J'ai bien avant d'autres soutenu les associations Stop aux violences sexuelles et Ennocence. Les accusations portées contre moi me blessent mais je les pardonne", a-t-elle écrit sur Twitter. Rappelons que l'ex-star du porno a animé de 2001 à 2016, l'émission Lahaie, l'Amour et Vous, une quotidienne qui traitait des relations amoureuses et sexuelles.