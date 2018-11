Brigitte Macron à la pointe du chic en blanc, complice avec la primera dama

Emmanuel et Brigitte Macron ont atterri à Buenos Aires aux premières heures du 28 novembre 2018, dans le cadre du 13e sommet du G20 qui se tiendra en Argentine ce 30 novembre et demain le 1er décembre. En attendant cette rencontre du Groupe des vingt (19 pays parmi lesquels la Chine, la Russie et les États-Unis ainsi que les membres de l'Union européenne), le couple présidentiel français s'est plongé dans la richesse culturelle du "Paris de l'Amérique latine" avec un programme particulièrement chargé.

La président de la République et son épouse ont été reçus par Mauricio Macri, le président de l'Argentine, et la primera dama, la femme d'affaires Juliana Awada, à La Casa Rosada, résidence présidentielle. Brigitte Macron portait pour l'occasion un ensemble blanc, veste et jupe zippées. La première dame est restée fidèle à son chic discret en complétant sa tenue d'une paire d'escarpins noirs. Une belle complicité s'est rapidement installée entre Brigitte Macron et Juliana Awada qui se sont entretenues tandis que leurs époux ont accordé une conférence de presse qu'Emmanuel Macron a partagée sur ses réseaux sociaux.