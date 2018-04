Brigitte Macron "adorable" : Week-end privé avec Emmanuel au Touquet

Brigitte Macron a été filmée à la sortie d'un magasin du Touquet avec sa fille Laurence. Habillée d'un pantalon noir et d'une doudoune rouge, l'ancien professeur de lettres et de théâtre a réalisé quelques achats dans une boutique Petit Bateau comme l'atteste le sac qu'elle avait à la main lorsqu'elle a rejoint sa maison. Très appréciée des Touquettois, la première dame s'est également montrée accessible, allant jusqu'à caresser avec beaucoup d'affection un chien dans la rue.

Heureux de pouvoir approcher d'aussi près le couple présidentiel, les habitants de Touquet ont partagé leur enthousiasme à BFMTV. "J'ai eu l'occasion de lui serrer la main. C'est un beau souvenir, un bon moment émouvant", a témoigné l'un d'entre eux. "C'est un homme charmant, très accessible. (...) On vient de voir sa femme qui est adorable", a ajouté de son côté une Touquettoise.

Emmanuel Macron s'est offert un nouveau bain de foule dimanche 1er avril, mais sous les nuages cette fois-ci. Le président et son épouse ont quitté leur domicile peu avant 12h30, serrant quelques mains comme le rapporte l'AFP. Le chef de l'Etat et la première dame se sont vu souhaiter un "bon dimanche" et ont reçu des "Bravo!" avant de monter dans la voiture qui les attendaient devant chez eux. Ce week-end de Pâques est placé sous le signe de la famille puisque tous les enfants et petits-enfants de Brigitte Macron sont également présents au Touquet.