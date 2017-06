Emmanuel Macron : "Un jeune gars super sympa" pour son prof de tennis

Il incarne la nouveauté, le modernisme à la tête de l'État français et malgré son nouvel emploi du temps très chargé, Emmanuel Macron n'a pas prévu de mettre fin aux cours de tennis qu'il prend depuis des années au Tennis Club du Touquet. C'est en tout cas ce qu'espère son professeur particulier, l'ancien tennisman Patrice Kuchna, qui a participé à six reprises au tournoi de Roland-Garros avec un huitième de finale en 1987 et une victoire sur Andre Agassi alors que le champion américain n'avait que 17 ans.

Largement sollicité depuis la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle le 7 mai dernier, Patrice Kuchna évoque ses entraînements avec le jeune chef de l'État dans Le Parisien (édition du 13 juin). Dès leur première rencontre il y a plusieurs années, les deux hommes ont sympathisé. "On a noué d'emblée une relation entre sportifs, je l'ai donc toujours appelé Emmanuel", confie Patrice Kuchna. Parce qu'ils se voient les week-ends et pendant les vacances pour taper dans la petite balle jaune, ce dernier ne cherche pas à savoir comment son élève occupe ses journées en dehors des courts, une discrétion telle qu'il ne sait pas en 2012 qu'il vient d'être nommé secrétaire général de l'Élysée. "J'avais juste affaire à un jeune gars super sympa, dont je savais qu'il était brillant...", se souvient l'ancien joueur professionnel.

Emmanuel Macron monte à nouveau en grade, ajoutant le poste de ministre de l'Économie à son CV en 2014. Les rendez-vous avec Patrice Kuchna s'espacent alors un peu plus. Malgré la naturelle prise de distance, le professeur de tennis du Touquet voit dans le président de la République "un sportif accompli". "Il se déplace avec agilité. L'avez-vous vu monter les marches de l'Élysée ? Ce qui l'intéresse, c'est s'entraîner et s'améliorer", soutient-il.

De passage au Touquet le week-end dernier avec son élégante épouse Brigitte, à l'occasion du premier tour des élections législatives, Emmanuel Macron aurait ressorti sa raquette et rechaussé ses baskets pour aller taper quelques balles. Sans aucun doute pour le plus grand plaisir de Patrice Kuchna !