Brigitte Macron face à la mort : "Ma grande soeur s'est tuée"

Brigitte Macron affiche un sourire solaire cette semaine en couverture du magazine Elle. L'interview exceptionnelle qu'elle accorde à l'hebdomadaire, la première de cette ampleur depuis l'élection de son époux Emmanuel Macron au poste de président de la République, ne fait pas l'impasse sur les épreuves que la première dame a traversées.

Ancien professeur de lettres et de théâtre, grande amatrice de Maupassant – dans l'oeuvre duquel la mort est omniprésente –, Brigitte Macron relie cet attrait pour l'auteur de Bel-Ami à son histoire personnelle et familiale. "Cette terreur de la mort, je l'ai toujours connue. Parce que, toute petite, elle est arrivée dans ma vie. Et quand elle surgit, vous êtes totalement décontenancé", confie-t-elle à Elle. La première dame a en effet perdu deux membres de sa famille...

"J'étais la dernière d'une fratrie de six enfants. Ma grande soeur s'est tuée dans un accident de voiture, avec son mari et l'enfant qu'elle portait. J'avais 8 ans. Elle est avec moi tous les jours de ma vie", révèle-t-elle pour la première fois. Un autre drame s'est produit quelques mois plus tard. "Un an après, une de mes nièces de 6 ans est partie. Et ma grand-mère me disait : 'Mais pourquoi ce n'est pas moi ?' C'est là qu'on comprend qu'il n'y a pas d'ordres des choses", se résigne-t-elle.

Des pertes douloureuses qui lui reviennent en mémoire à chaque fois qu'elle rencontre des familles endeuillées, comme celles des victimes de l'attentat de Nice, il y a quelques semaines, qui l'ont tout particulièrement touchée.

L'intégralité de l'interview de Brigitte Macron est à découvrir dans ELLE en kiosques le 18 août 2017.