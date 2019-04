Brigitte Macron fête son anniversaire : célébration discrète avant l'allocution

Ce nouvel anniversaire de Brigitte Macron est le deuxième depuis que la première dame tout terrain se trouve à l'Elysée. De ces personnes qui préfèrent fêter ceux des autres plutôt que le sien, l'épouse d'Emmanuel Macron n'a pas prévu de grandes célébrations pour ce jour qui reste malgré tout un peu à part dans l'année. Bien évidemment que l'ancien professeur de lettres et de théâtre sera couverte de délicates attentions en ce samedi 13 avril 2019 et qu'elle recevra des messages de ses proches, mais rien de plus qu'un dîner en tête-à-tête avec son époux pour cet anniversaire qui marque ses 66 ans.

Si la différence d'âge entre le président de la République et la première dame continue de faire parler, il n'est pas un tabou pour Brigitte Macron. "Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. Je vais vieillir, on ne choisit pas", déclare-t-elle dans le livre Madame la présidente, publié en février 2019 par les journalistes Djamshidi et Nathalie Schuck aux éditions Plon Ava. La première dame préfère même jouer la carte de l'humour lorsqu'elle est attaquée sur son âge ou bien que son époux est critiqué. "Oh, tu sais moi j'y vois un avantage, c'est qu'il vieillit plus vite que prévu. Il est en train de me rattraper !", lance-t-elle à l'un de ses proches inquiet de voir les commentaires indélicats concernant les cheveux blancs du président de la République.

Emmanuel Macron s'est claquemuré au Palais

Si Brigitte Macron n'a pas prévu de grande fête pour son anniversaire, c'est également parce que le contexte politique ne s'y prête pas. La première dame et son mari sont concentrés sur une importante échéance à venir. "Depuis trois jours, Emmanuel Macron s'est claquemuré au Palais. Son agenda officiel a été vidé de quasiment tout rendez-vous", est-il rapporté dans l'édition de ce 13 avril du Figaro. Cet isolement est consécutif à la préparation d'une allocation très attendue. Après la fin du Grand débat, le président de la République a prévu de parler aux Français dans ces prochains jours. Il "envisagerait de s'exprimer en deux temps : d'abord par une allocution solennelle à l'Elysée, puis une intervention télévisée plus classique, peut-être sur France 2", avance Le Figaro. Pour l'heure, tout cela reste à l'état d'hypothèse puisqu'aucune information n'a été confirmée.