Brigitte Macron superbe en doré pour le retour des Bleus au Stade de France

Ce dimanche 9 septembre 2018, Emmanuel Macron est venu soutenir l'équipe de France pour son retour triomphal au Stade de France. À ses côtés, son épouse Brigitte Macron a également pu profiter de cette nouvelle rencontre de La ligue des nations opposant les Bleus aux Pays-Bas.

Près de deux mois après avoir félicité les champions du monde lors de leur victoire historique en Russie, le couple présidentiel a de nouveau encouragé Antoine Griezmann, Paul Pogba, Benjamin Pavard ou encore N'Golo Kanté. Le président de la République et la première dame (habillée en Louis Vuitton) ont finalement pu célébrer un nouveau match victorieux grâce aux buts de Kylian Mbappé et Olivier Giroud.

Installés dans les tribunes près de la nouvelle ministre des Sports, Roxana Maracineanu, Emmanuel Macron et sa femme ont également pu croiser Hugo Lloris et Steve Mandanda, les deux gardiens de but français blessés. Le chanteur M. Pokora, toujours aussi passionné de football, était sans surprise de la partie.

Le mercredi 12 septembre, Brigitte Macron sera de retour au Stade de France pour donner le coup d'envoi d'un match caritatif entre le Variétés Club de France et l'équipe de France des parlementaires. La rencontre programmée à 18h30 verra ses profits reversés à la lutte contre l'autisme.