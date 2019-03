Brigitte Macron tout sourire non loin de Carla Bruni pour un soir de gala

Pour sa nouvelle édition, la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer organisait un grand Gala autour d'un concert sur le thème "2 générations chantent pour la 3e". Sous la direction artistique de Pierre Souchon, de grands noms de la chanson française se sont mobilisés pour faire avancer la recherche sur la maladie d'Alzheimer.

Lors de cette soirée, on a pu compter sur la présence de la première dame Brigitte Macron, revenue d'une courte virée au ski avec son mari, qui a pris la pose avec décontraction vêtue d'une simple robe jaune pâle et d'un manteau noir. Si elle s'est surtout illustrée dans son action pour la jeunesse ou le handicap – la lutte contre la maladie d'Alzheimer est à mettre au crédit d'une autre première dame, la défunte Claude Pompidou, qui a donné son nom à un institut –, cela ne l'empêche pas d'être sensible à la cause et de venir prêter main-forte. Elle a pu croiser une autre (ex) première dame : Carla Bruni. Cette dernière, qui a repris sa vie de chanteuse, est montée sur scène pour se produire en solo ou à plusieurs.

Au cours de la soirée, il fallait aussi compter sur la participation sur scène ou dans la salle de Jean-Louis Aubert, Robert Charlebois, Vincent Delerm, Sandrine Kiberlain, Nolwenn Leroy, Ours, Pierre et Alain Souchon ou encore Agathe Natanson, Claudia Cardinale, Véronique de Villèle, le professeur Olivier de Ladoucette, le professeur Bruno Dubois, le professeur Mc Keith (qui a reçu le Grand Prix Europe de la Recherche et un chèque de 100 000 euros), le professeur Jean-François Dartigues, Pierre Arditi accompagné de sa femme Evelyne Bouix, Vanille Leclerc, Chantal Ladesou, Ben Ricour, Christian Morin et sa compagne Bénédicte, Michel-Édouard Leclerc et sa compagne Natalia Olzoeva, Anthony Delon, Martin Lamotte...

L'intégralité des bénéfices de cette soirée sont reversés à la recherche sur la maladie d'Alzheimer.

Thomas Montet