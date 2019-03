Brigitte et Emmanuel Macron s'offrent une petite virée au ski

Comme le rapporte le site de La Dépêche, le président de la République Emmanuel Macron et son épouse la première dame, Brigitte Macron, ont donc été vus dévalant les pistes de ski, dans la station de La Mongie - qu'ils connaissent bien - dans les Hautes-Pyrénées.

Rentré de son voyage au Kenya, où il a assisté au One Planet Summit, Emmanuel Macron s'est rendu, dans la nuit de jeudi à vendredi, à La Mongie, où il a retrouvé Brigitte arrivée avec quelques jours d'avance, et des amis d'enfance. Un micro break qui doit courir jusqu'à dimanche. Comme le rapportent nos confrères, qui publient des photos de cette escapade, "le chef de l'Etat s'est précipité sur les pistes de son enfance, avant de s'offrir une pause, en début d'après-midi, à l'Etape du Berger, un incontournable, chez son ami Eric Abadie".

Le président, qui s'est offert un repas tout simple, a fait quelques confidences : "Je vais passer deux-trois jours ici pour me ressourcer, retrouver des paysages et des visages amis, avant de repartir sur les pistes (...) Je suis content de voir les Pyrénées comme ça, radieuses, même si je sais que ça a été plus difficile à Noël. Mais il y a ici, et Eric en est un exemple, des gens qui ont envie de faire bouger les choses. Il faut concilier l'authenticité de ces vallées et une croissance autour du tourisme. J'ai vraiment à coeur que ce territoire se développe."

Emmanuel Macron, qui confesse s'offrir une "parenthèse pyrénéenne" sans toutefois "couper totalement" - ce samedi 16 mars se tient l'acte XVIII des Gilets jaunes - prend le temps de profiter de ce petit break. Ainsi, après un café à la de la Mamma avec Brigitte, il s'en allait "sur les Quatre-thermes". Un grand bol d'air frais avant le prochain combat : les élections européennes, qui se tiennent le 26 mai prochain.

Thomas Montet