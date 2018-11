Brigitte Nielsen, maman à 55 ans, a perdu le poids de grossesse en 2 semaines

Le 22 juin dernier, Brigitte Nielsen a donné naissance à son cinquième enfant. Il ne lui a fallu que deux semaines pour perdre le poids pris au cours de sa grossesse. L'actrice bientôt à l'affiche de Creed II fait part de sa surprise dans une nouvelle interview et blague sur sa différence d'âge avec son mari.

Mercredi 28 novembre, les stars de Creed II (à l'exception de Sylvester Stallone) ont assisté à une nouvelle avant-première à Londres. Brigitte Nielsen a assuré la promo du film en se rendant sur le plateau de l'émission Loose Women. Elle y a évoqué sa dernière grossesse et la naissance de sa fille, la craquante petite Frida.

"Je me sentais super bien... Beaucoup mieux que lors de ma première grossesse durant laquelle j'ai pris plus de 30 kilos avec Julian [le fils aîné de Brigitte Nielsen et son premier mari, Kasper Winding, NDLR] et pour laquelle j'étais à l'hôpital trois mois avant", explique la star de 55 ans.

Elle ajoute, concernant le poids pris avant la venue au monde de sa petite dernière : "Deux semaines après [l'accouchement], j'ai perdu mes kilos. C'était très étrange. J'avais eu 55 ans, je pensais que la route serait longue avant de retrouver mon corps. Mais ça a été plutôt facile." Brigitte Nielsen affiche sa ligne retrouvée sur les tapis rouges de soirées mondaines et des avant-premières de Creed II, déjà sorti aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Son mari, Mattia Dessì, est lui aussi comblé par la présence de la petite Frida. Brigitte Nielsen déclare à son sujet : "Je suis vieille et grise, mais Frida a un papa jeune. Il est surexcité."