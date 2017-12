Britney Spears chouchoutée par son chéri pour ses 36 ans, elle chante a cappella

Britney Spears conclut l'année comme elle l'a commencée : avec une bonne dose d'amour. Samedi 2 décembre, l'interprète de Glory célébrait son 36e anniversaire sous le regard tendre de son chéri, Sam Asghari. Aux petits soins pour la chanteuse, le danseur et coach sportif de 23 ans lui avait concocté une soirée romantique en tête à tête à son domicile.

"JOYEUX ANNIVERSAIRE À MON SEUL ET UNIQUE AMOUR. Merci d'être toi, merci de me montrer ce qu'est la véritable signification d'une femme magnifique, une mère forte, et plus que tout merci d'être mienne. Je me considère comme l'homme le plus chanceux au monde", a-t-il écrit en légende d'une vidéo où Brit Brit est vue en train de souffler ses bougies.