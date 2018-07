Britney Spears : Un sein s'échappe en plein concert, la belle continue son show

C'est à Oxon Hill, dans le Maryland, que Britney Spears a lancé sa nouvelle tournée Piece of Me. Au deuxième soir dans cette salle, The Theater at MGM National Harbor, la star américaine a eu quelques problèmes avec sa tenue. Alors qu'elle jouait Freakshow, épaulée par ses danseurs, la célèbre blonde ne s'est pas aperçue qu'un de ses seins avait décidé de s'extirper de son confortable soutien-gorge.

BritBrit, qui arborait une tenue Marco Morante des plus sexy, n'a pas senti qu'un téton s'était fait la mal. Elle mettra deux longues minutes avant de remettre en place la chose. La séquence, filmée et relayée sur une multitude de sites internautionaux, laisse entrevoir ce qu'on appelle communément dans le jargon, une wardrobe malfunction, vulgairement un problème de vêtements allant d'une partie qui se déchire à l'apparition malencontreuse d'un sous-vêtement, voire d'une partie encore plus intime.

Ce n'est pas la première fois que Britney, 36 ans, souffre de ce genre de problèmes. L'an dernier, lors d'un show à Las Vegas, elle avait également eu un soucis avec l'un de ses costumes.