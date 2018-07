Buffy contre les vampires : Le remake de la série officialisé, surprise à la clé

C'est le genre d'annonce dont le Comic-Con, rendez-vous incontournable de la pop culture qui se déroule actuellement à San Diego, raffole : Buffy contre les vampires va revenir !

Une nouvelle version de la série culte, qui révéla Sarah Michelle Gellar en tueuse de vampires et fêtait en 2017 les 20 ans de sa création, a officiellement été mise en oeuvre et sera portée par une Buffy noire, a révélé Fox 21 TV Studios bras télévisé du studio américain 20th Century Fox, qui souhaite d'ailleurs, au-delà du personnage principal, "proposer une distribution beaucoup plus variée que la série originelle, dont tous les acteurs principaux étaient blancs", précise le site spécialisé Deadline.

Quinze ans après la fin de la série au terme de sept saisons, les fans de la première heure seront heureux d'apprendre que le reboot aura la caution de son créateur originel : Joss Whedon, auréolé de ses succès chez Marvel (Avengers, Justice League), sera producteur exécutif au côté de Monica Owusu-Breen, elle-même productrice exécutive, mais aussi et surtout choisie comme auteure et showrunner de cette nouvelle version de Buffy après avoir par le passé travaillé sur d'autres marques cultes telles que Charmed, Alias ou Lost.

Le projet n'a pas encore de diffuseur et sera présenté cet été à des chaînes et des plateformes de diffusion, selon Deadline. Un peu plus tôt cette année, Gary Newman, patron de Fox TV, avait évoqué le sujet mais botté en touche lorsqu'on l'avait interrogé, en écho aux remakes d'autres séries à succès (X-Files, Prison Break...) : "Je pense que si vous regardez dans notre catalogue, Buffy est sans doute le show le plus à maturité pour un retour, avait-il admis. C'est quelque chose dont nous parlons souvent et Joss Whedon est vraiment l'un des plus fantastiques créateurs avec qui nous ayons jamais travaillé. Quand Joss décidera que le moment est venu, nous le ferons. Et tant que Joss décidera que le moment n'est pas venu, cela n'arrivera pas."

A l'occasion du Comic-Con de San Diego 2048, la 20th Century Fox, via sa division merchandising, avait déjà fait plaisir aux nombreux fans de Buffy contre les vampires en organisant une chasse au trésor sur le thème de la Tueuse. Le plus beau cadeau, bien plus que les goodies en toujours distribués, est à n'en pas douter cette annonce. Place au suspense du casting de la nouvelle Buffy...