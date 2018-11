C8 : Cyril Hanouna annonce "Baba en Laponie. A la recherche du Père Noël"

Les fans de Cyril Hanouna pourront retrouver l'animateur phare de C8 lors d'un prochain prime spécial intitulé Baba en Laponie. A la recherche du Père Noël. Une production H20 Productions et A Banijay Group Company 2018.

Après Las Vegas en 2016 et le ski en 2017, Cyril Hanouna et toute son équipe se sont donc lancé un nouveau défi : partir en Laponie à la rencontre du Père Noël. L'animateur de Touche pas à mon poste confirme donc ce qu'il avait déjà évoqué à la rentrée dernière. "Pendant 4 jours, ils vont investir un chalet au pôle Nord et auront pour mission d'aider le Père Noël dans la distribution de ses cadeaux. Pour y arriver, ils devront devenir de vrais lutins, et s'affronter sur plusieurs épreuves complètement insolites : course de traîneaux, rencontre avec les rennes, bain glacé sur la banquise, ils ne sont pas au bout de leurs surprises ! Mais ce n'est pas tout car Cyril a aussi décidé de gâter les téléspectateurs avec des régalades pour des familles mais aussi pour le public et tous les téléspectateurs !", annonce la chaîne.

Outre les complices habituels de l'animateur, une heureuse spectatrice de TPMP a remporté sa place pour suivre la troupe en Laponie !

Des images à découvrir le 19 décembre prochain.