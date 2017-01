Caitlyn Jenner : Sa nouvelle pub canon pour M.A.C

"All races. all ages. all sexes" ("Toutes les races. Tous les âges. Tous les genres") ! C'est le mot d'ordre de cette nouvelle collaboration entre Caitlyn Jenner et M.A.C, disponible à compter du jeudi 5 janvier sur Internet et le 12 en magasins. La star de télé-réalité et ex-athlète olympique de 67 ans en a fait l'annonce sur Instagram. Sa gamme de maquillage comprend un rouge à lèvres décliné en trois teintes, deux poudres visage, un fard à paupières, un crayon et des faux cils.

Comme sa fille Kylie (19 ans), Caitlyn Jenner impose son influence à l'industrie de la beauté. Une influence utile à la communauté transgenre, puisque les bénéfices de sa ligne de produits cosmétiques sont reversés au M.A.C AIDS Fund Transgender Initiative, un programme d'aide lancée par M.A.C à son adresse.

Après une fin d'année tragique, le clan Kardashian entame 2017 avec de bonnes intentions. Caitlyn Jenner montre la voie !