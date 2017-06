Camélia Jordana, Lolita Chammah... célèbrent un film sombre et une "Jeune Femme"

Les cinéphiles étaient réunis ce 22 juin sur les Champs-Élysées pour la clôture de la sixième édition du Festival du film qui porte le nom de la plus belle avenue du monde. La manifestation s'est clôturée sur le palmarès, décerné par les deux jurys, celui des longs métrages et celui des courts métrages, rassemblant ainsi sur la scène du Gaumont Marignan. D'une part les présidents Randal Kleiser et Pierre Lemaitre avec leurs jurés Camélia Jordana, Karidja Touré, Jérémie Elkaïm, Gustave Kervern, Lola Créton, Vincent Dedienne et Lolita Chammah, d'une part. D'autre part, le jury de la section courts métrages, composé de Louis-Do de Lencquesaing (président), Laëtitia Dosch – héroïne de Jeune femme, Caméra d'or à Cannes et présentée lors de ce Festival parisien –, Marie-Louise Khondji et Dounia Sichov.

La 6e édition du Champs-Élysées Film Festival, marquée également par la masterclass de Jerry Schatzberg et l'hommage à Claude Brasseur, a ainsi sacré The Strange Ones de Lauren Wolkstein et Christopher Radcliff (prix du jury du film américain indépendant) et Jeune Femme de Léonor Serraille (prix du jury du film français indépendant). Le public a choisi de récompenser Les Étoiles restantes de Loïc Paillard (catégorie films français) et Jean of the Joneses de Stella Meghie (catégorie films américains).